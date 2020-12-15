Жесткий локдаун в Нидерландах: что запретили в стране
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 14 декабря объявил о закрытии всех школ и второстепенных магазинов минимум на 5 недель из-за борьбы с коронавирусом. Ограничения будут действовать до 19 января 2021 года.
Локдаун в стране ввели очень быстро, чтобы избежать панических покупок в магазинах. Об этом сообщает EURONEWS.
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Премьера освистали
В понедельник, 14 декабря, днем в магазинах, музеях и даже кофейнях, которые продают коноплю, образовались длинные очереди.
В Амстердаме образовались очереди у магазинов накануне локдауна / Фото EURONEWS
Нидерланды закрываются. Мы осознаем всю серьезность наших решений прямо перед Рождеством,
– сказал он в телевизионном обращении.
В то время под его офисом в Гааге собрались протестующие, которые свистели, гремели кастрюлями и сковородками.
Что запрещается в Нидерландах
- Собрание людей, в том числе дома.
- Исключение станут 3 дня на период Рождества, когда будут разрешены встречи трех взрослых.
- Людям советуют оставаться дома, не ездить на работу и как можно чаще избегать контактов с другими людьми.
- Премьер также призвал жителей страны отложить международные путешествия до 15 марта 2021 года.
Какие заведения закрыли и какие работают
С 15 декабря до 19 января закрыли все общественные места, включая детские сады, тренажерные залы, музеи, зоопарки, кинотеатры, парикмахерские и салоны красоты. Школы будут закрытыми до 18 января. В то же время супермаркеты, банки и аптеки останутся открытыми.
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