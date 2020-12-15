Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 14 декабря объявил о закрытии всех школ и второстепенных магазинов минимум на 5 недель из-за борьбы с коронавирусом. Ограничения будут действовать до 19 января 2021 года.

Локдаун в стране ввели очень быстро, чтобы избежать панических покупок в магазинах. Об этом сообщает EURONEWS.

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Премьера освистали

В понедельник, 14 декабря, днем в магазинах, музеях и даже кофейнях, которые продают коноплю, образовались длинные очереди.



В Амстердаме образовались очереди у магазинов накануне локдауна / Фото EURONEWS

Нидерланды закрываются. Мы осознаем всю серьезность наших решений прямо перед Рождеством,

– сказал он в телевизионном обращении.

В то время под его офисом в Гааге собрались протестующие, которые свистели, гремели кастрюлями и сковородками.

Что запрещается в Нидерландах

Собрание людей, в том числе дома.

Исключение станут 3 дня на период Рождества, когда будут разрешены встречи трех взрослых.

Людям советуют оставаться дома, не ездить на работу и как можно чаще избегать контактов с другими людьми.

Премьер также призвал жителей страны отложить международные путешествия до 15 марта 2021 года.

Какие заведения закрыли и какие работают

С 15 декабря до 19 января закрыли все общественные места, включая детские сады, тренажерные залы, музеи, зоопарки, кинотеатры, парикмахерские и салоны красоты. Школы будут закрытыми до 18 января. В то же время супермаркеты, банки и аптеки останутся открытыми.

Обратите внимание! За время пандемии в Нидерландах коронавирусом заразились более 600 тысяч человек. Не смогли побороть болезнь 10 тысяч нидерландцев. Значительное увеличение количества больных зафиксировали после 5 декабря, накануне дня Святого Николая. В этот день в Нидерландах люди обмениваются подарками.