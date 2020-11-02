В ночь с 1-го на 2 ноября в Нидерландах произошло крушение поезда метро. Он выехал за пределы защитного барьера станции из-за чего повис на высоте в несколько метров.

После того как поезд прибыл на наземную станцию De Akkers в Роттердаме, он не смог остановиться. Об этом сообщает Associated Press.

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В то же время поезд проломил ограждение на рельсах и поехал в сторону окончания железнодорожных путей. Соответствующие пути обрываются на высоте примерно в 8 метров над поверхностью земли. Машинисту не удалось остановить поезд, поэтому первый вагон выехал за пределы платформы.

Машинисту не удалось остановить поезд / Фото AP

Как "хвост кита" спас поезд

В конце линии метро в Роттердаме установлен артобъект в виде 2 хвостов китов. В конце концов одна из скульптур остановила поезд и не дала ему упасть с высоты. Он остался на одном из хвостовых плавников, известных как "чепуры".

Одна из скульптур остановила поезд / Фото AP

Местная полиция сообщила, что машинист не пострадал, а пассажиров в вагонах не было – поезд следовал в депо. Архитектор скульптуры Мартен Струйс сказал одному из нидерландских изданий, что доволен тем, что его работа, вероятно, спасла жизнь машинисту.

Местная полиция сообщила, что машинист не пострадал / Фото AP

Власти призвали воздержаться от посещения станции, чтобы не мешать работе аварийно-спасательных бригад.