В Нидерландах сразу в 9 городах неизвестные разослали странные письма с порошком. Их получили работники местных отелей и офисов.

К счастью, в результате странного инцидента никто не пострадал. Об этом сообщает NOS.

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Письма с порошком обнаружили по меньшей мере в девяти местах страны, сообщает полиция. В частности, в 2 отелях и 2 офисах в Амстердаме и в больнице в Роттердаме,

– говорится в сообщении.

Пока не удалось установить, какой именно порошок прислали в письмах. На местах находок работали полицейские и пожарные бригады.

Где нашли странные письма

в редакциях газет;

в издательстве;

в гостиницах;

в больнице;

в промышленной усадьбе.



В Нидерландах разослали странные письма с порошком / Фото Rijnmond



В Нидерландах разослали странные письма с порошком / Фото Rijnmond

В Нидерландах неизвестные разослали странные письма с порошком: смотрите видео