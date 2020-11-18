Когда 2020 продолжается: в Нидерландах люди получили письма с загадочным порошком – фото, видео
В Нидерландах сразу в 9 городах неизвестные разослали странные письма с порошком. Их получили работники местных отелей и офисов.
К счастью, в результате странного инцидента никто не пострадал. Об этом сообщает NOS.
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Письма с порошком обнаружили по меньшей мере в девяти местах страны, сообщает полиция. В частности, в 2 отелях и 2 офисах в Амстердаме и в больнице в Роттердаме,
– говорится в сообщении.
Пока не удалось установить, какой именно порошок прислали в письмах. На местах находок работали полицейские и пожарные бригады.
Где нашли странные письма
- в редакциях газет;
- в издательстве;
- в гостиницах;
- в больнице;
- в промышленной усадьбе.
В Нидерландах разослали странные письма с порошком / Фото Rijnmond
В Нидерландах разослали странные письма с порошком / Фото Rijnmond
В Нидерландах неизвестные разослали странные письма с порошком: смотрите видео
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