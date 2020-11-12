В ночь на 12 ноября неизвестные обстреляли посольство Саудовской Аравии в Гааге, что в Нидерландах. К счастью, пострадавших в результате инцидента нет.

Десятки пуль лежат на улице, а в окнах и фасаде дипломатического здания их нашли не менее 20, об этом пишет NOS.

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Полиция получила сообщение об обстреле перед 6:00. Правоохранители проводят следственные действия в посольстве. Сейчас они никак не комментируют причины стрельбы. Выстрелы ночью услышали местные жители, которые живут неподалеку.

Сначала я подумал, что кто-то сбивает леса молотком. Позже я прочитал, что там стреляли, потом я подумал, что это все. Был очень тонкий звук,

– рассказал один из них.

Еще одну соседку разбудили от сна. "Я сразу проснулась и поняла, что это выстрелы. Мой муж пытался успокоить меня, сказал, что это фейерверк. Но я так не думала", – отметила она.

В Гааге обстреляли посольство Саудовской Аравии / Фото Regio15

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