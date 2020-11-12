В Гааге обстреляли посольство Саудовской Аравии: нашли десятки пуль – фото
В ночь на 12 ноября неизвестные обстреляли посольство Саудовской Аравии в Гааге, что в Нидерландах. К счастью, пострадавших в результате инцидента нет.
Десятки пуль лежат на улице, а в окнах и фасаде дипломатического здания их нашли не менее 20, об этом пишет NOS.
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Полиция получила сообщение об обстреле перед 6:00. Правоохранители проводят следственные действия в посольстве. Сейчас они никак не комментируют причины стрельбы. Выстрелы ночью услышали местные жители, которые живут неподалеку.
Сначала я подумал, что кто-то сбивает леса молотком. Позже я прочитал, что там стреляли, потом я подумал, что это все. Был очень тонкий звук,
– рассказал один из них.
Еще одну соседку разбудили от сна. "Я сразу проснулась и поняла, что это выстрелы. Мой муж пытался успокоить меня, сказал, что это фейерверк. Но я так не думала", – отметила она.
В Гааге обстреляли посольство Саудовской Аравии / Фото Regio15
Обстрел посольства Азербайджана в Украине
- Ранее неизвестные обстреляли здание консульства Азербайджана в Харькове. Это произошло в ночь на 7 ноября.
- Стрельбу зафиксировали камеры видеонаблюдения. В здании людей не было, поэтому никто не пострадал.
- Мотивом преступления мог стать баннер с фотографиями детей, погибших в результате обстрела города Гянджи.
- Нацполиция взяла под охрану все официальные представительства Азербайджана и Армении в Украине. Детали – читайте здесь.
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