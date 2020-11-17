Не как все: в Нидерландах решили ослабить карантин
Правительство Нидерландов приняло решение ослабить карантин. По мнению властей, в стране наблюдается тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом.
Музеям, театрам и бассейнам разрешили работать
Культурным и общественным учреждениям разрешили снова работать с 18 ноября. Об этом сообщает AP.
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Цифры все еще слишком высоки, но тенденция на снижение – это хорошо,
– сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
Глава правительства, однако, подчеркнул, что карантин должен оставаться, ведь всего в середине октября у Нидерландов были одни из худших показателей с COVID-19 в Европе.
Какие ограничения ослабили
- В стране позволили работу театров, музеев, кинотеатров, зоопарков.
- Заработают спортклубы и бассейны.
- В закрытых помещениях с местами для сидения смогут находиться до 30 человек.
- На улице разрешено общаться и гулять группами из 4 человек.
- В гости можно приглашать до 3 человек в день.
Мы надеемся, что сможем сделать осторожный промежуточный шаг в середине декабря. Есть большая потребность отпраздновать Рождество,
– отметил министр здравоохранения Уго де Йонг.
Какова ситуация с коронавирусом в Нидерландах
По состоянию на 17 ноября в Нидерландах заразились коронавирусом более 450 тысяч человек. Количество летальных случаев составило более 8 600 человек.
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