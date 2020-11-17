Правительство Нидерландов приняло решение ослабить карантин. По мнению властей, в стране наблюдается тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом.

Музеям, театрам и бассейнам разрешили работать

Культурным и общественным учреждениям разрешили снова работать с 18 ноября. Об этом сообщает AP.

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Цифры все еще слишком высоки, но тенденция на снижение – это хорошо,

– сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Глава правительства, однако, подчеркнул, что карантин должен оставаться, ведь всего в середине октября у Нидерландов были одни из худших показателей с COVID-19 в Европе.

Какие ограничения ослабили

В стране позволили работу театров, музеев, кинотеатров, зоопарков.

Заработают спортклубы и бассейны.

В закрытых помещениях с местами для сидения смогут находиться до 30 человек.

На улице разрешено общаться и гулять группами из 4 человек.

В гости можно приглашать до 3 человек в день.

Обратите внимание! Рестораны и бары останутся закрытыми до середины декабря.

Мы надеемся, что сможем сделать осторожный промежуточный шаг в середине декабря. Есть большая потребность отпраздновать Рождество,

– отметил министр здравоохранения Уго де Йонг.

Какова ситуация с коронавирусом в Нидерландах

По состоянию на 17 ноября в Нидерландах заразились коронавирусом более 450 тысяч человек. Количество летальных случаев составило более 8 600 человек.