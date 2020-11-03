В Гааге 3 ноября возобновляются судебные слушания по делу об авиакатастрофе рейса МН17 на Донбассе в 2014 году. С 3 по 5 ноября защита одного из обвиняемых Олега Пулатова изложит мероприятия расследования, на которые должно отреагировать обвинение. Между тем в МИД Украины уже отреагировали на возобновление слушаний по делу.

Также глава ведомства Дмитрий Кулеба принял участие в видеоконференции с министрами иностранных дел государств-участниц совместной следственной группы с целью обсуждения хода процесса привлечения к ответственности виновных за сбивание самолета рейса МН17. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД.

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К каким бы политическим маневрам ни прибегал виновник, наступление ответственности за сбитие МН17 – неизбежно,

– отметил Дмитрий Кулеба, когда министры обменивались мнениями по выходу России из трехсторонних консультаций по международно-правовой ответственности за сбитие самолета.

Также Украина проинформировала о динамике рассмотрения Международным судом ООН дела о привлечении РФ к ответственности за нарушение ее обязательств по Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, что привело к сбитию МН17.

Министры договорились продолжать сотрудничество с целью установления справедливости и привлечения виновных к ответственности.

Слушания по делу MH17 возобновили в 10 утра по местному времени в судебном комплексе "Схипхол". Заметим, что уголовный процесс все еще находится на стадии досудебного рассмотрения. Следить за процессом можно в режиме онлайн.

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Авиакатастрофа MH17 в цифрах / Инфографика 24 канала