Верховный суд Нидерландов отклонил ходатайство России о приостановлении исполнения постановления по делу нефтяной компании ЮКОС. В то же время в России таким решением суда возмутились и назвали его "необоснованным шагом".

Россия обратилась в суд, чтобы обжаловать решение о выплате 50 миллиардов долларов компенсации ЮКОСу. Однако судьи отклонили такое требование РФ. Об этом говорится в сообщении на сайте нидерландского суда.

Читайте также Россия атакует НАТО: распространенные фейки и как этому противостоять

Верховный суд сегодня отклонил запрос России в пределах судебного разбирательства между Россией и тремя бывшими акционерами ЮКОСа. Он касался прекращения выполнения арбитражных решений от 2014 года,

– отметили в сообщении.

Реакция России

В министерстве юстиции России заявили, что суд Нидерландов неправомерно применил слишком строгий стандарт при оценке шансов на удовлетворение кассационной жалобы.

"Россия продолжит отстаивать свои законные интересы в Нидерландах и других юрисдикциях", – отметили в министерстве.

Обратите внимание! Вердикт суда Нидерландов означает, что бывшие акционеры ЮКОСа могут добиваться выплаты им компенсации не дожидаясь, пока в деле поставят окончательную точку. Слушания по осуществлению состоятся в суде в начале 2021 года.

Что известно о деле ЮКОС и России