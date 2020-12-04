Нидерландский суд отклонил иск России по ЮКОСу
Верховный суд Нидерландов отклонил ходатайство России о приостановлении исполнения постановления по делу нефтяной компании ЮКОС. В то же время в России таким решением суда возмутились и назвали его "необоснованным шагом".
Россия обратилась в суд, чтобы обжаловать решение о выплате 50 миллиардов долларов компенсации ЮКОСу. Однако судьи отклонили такое требование РФ. Об этом говорится в сообщении на сайте нидерландского суда.
Читайте также Россия атакует НАТО: распространенные фейки и как этому противостоять
Верховный суд сегодня отклонил запрос России в пределах судебного разбирательства между Россией и тремя бывшими акционерами ЮКОСа. Он касался прекращения выполнения арбитражных решений от 2014 года,
– отметили в сообщении.
Реакция России
В министерстве юстиции России заявили, что суд Нидерландов неправомерно применил слишком строгий стандарт при оценке шансов на удовлетворение кассационной жалобы.
"Россия продолжит отстаивать свои законные интересы в Нидерландах и других юрисдикциях", – отметили в министерстве.
Что известно о деле ЮКОС и России
- Нефтяная компания ЮКОС была одной из крупнейших нефтегазовых компаний в России.
- В 2003 – 2006 годах Россия ввела несколько значительных налоговых требований к ЮКОСу. Из-за этого компания была признана банкротом.
- Три основные акционеры возбудили арбитражное производство против России.
- В 2014 году арбитражный суд обязал РФ выплатить акционерам общую компенсацию в размере 50 миллиардов долларов из-за того, что Россия не защитила их интересы.
- Впоследствии Россия обратилась в голландский окружной суд с требованием отменить это решение.
Поделиться новостью