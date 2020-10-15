В России 15 октября сообщили о решении в одностороннем порядке прекратить переговоры относительно ответственности за крушение рейса MH17. На соответствующее заявление отреагировал министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок.

Он отметил, что Нидерланды очень сожалеют о таком решении российских властей. Об этом Блок написал в своем твиттере.

К теме Россия вышла из консультаций по сбитию MH17 и обвинила всех, кроме себя

Согласно его информации, правительство Нидерландов не будет отказываться ни от одной возможности добиться справедливости для 298 жертв и их родственников.

"Особенно больно родственникам жертв авиакатастрофы", – написал министр.