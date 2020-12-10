Благодаря расследованию Службы разведки и безопасности Нидерландов удалось разоблачить двух российских шпионов. Они оказались не просто дипломатами, но и офицерами Службы внешней разведки России.

Россияне собирали информацию в сфере технологий

Дипломатов объявили персонами нон грата. Об этом сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на нидерландскую разведку.

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Один из шпионов снабжал Москву информацией о технологии и науке. Другой – отвечал за сеть контактов в сфере высоких технологий. Оба могли похвастаться аккредитацией в посольстве России в Гааге.

Нидерланды уже прислали предупреждения в те компании, с которыми работали россияне. Среди этих ведомств – Служба иммиграции и натурализации.

Обратите внимание! В Нидерландах пообещали, что в ближайшее время вышлют шпионов из страны.

В Дании россиянина тоже будут судить за шпионаж

Отметим, что недавно шпионский скандал вспыхнул в Дании. Его фигурантом тоже стал гражданин России, проживавший на датской территории. В начале декабря прокуроры предъявили ему обвинение в шпионаже. Сторона обвинения просит о лишении свободы для россиянина и депортации.