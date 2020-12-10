Нидерланды вышлют двух российских дипломатов: их обвиняют в шпионаже
Благодаря расследованию Службы разведки и безопасности Нидерландов удалось разоблачить двух российских шпионов. Они оказались не просто дипломатами, но и офицерами Службы внешней разведки России.
Россияне собирали информацию в сфере технологий
Дипломатов объявили персонами нон грата. Об этом сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на нидерландскую разведку.
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Один из шпионов снабжал Москву информацией о технологии и науке. Другой – отвечал за сеть контактов в сфере высоких технологий. Оба могли похвастаться аккредитацией в посольстве России в Гааге.
Нидерланды уже прислали предупреждения в те компании, с которыми работали россияне. Среди этих ведомств – Служба иммиграции и натурализации.
В Дании россиянина тоже будут судить за шпионаж
Отметим, что недавно шпионский скандал вспыхнул в Дании. Его фигурантом тоже стал гражданин России, проживавший на датской территории. В начале декабря прокуроры предъявили ему обвинение в шпионаже. Сторона обвинения просит о лишении свободы для россиянина и депортации.
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