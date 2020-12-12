Вооруженное нападение на школу Нигерии: 400 учеников пропали без вести
В нигерийском штате Кацина 11 декабря поздно вечером вооруженные люди штурмовали правительственную научную школу в районе Канкари. По меньшей мере 400 учеников пропали без вести.
Налет произошел во время приезда президента Нигерии Мухаммаду Бухари в его родной город Дауры, что примерно в 200 километрах от Канкары. Об этом сообщает издание USNews.
Читайте также В Нигерии заминировали 2 авто: от мощного взрыва погибли 4 человека, много раненых
Что известно о нападении
- Инцидент произошел 11 декабря около 21:40.
- Нападавшие были вооружены автоматами.
- Полиция пыталась отразить нападение на школу и отвечала огнем.
- Чтобы спастись, правоохранители приказали ученикам бежать.
- После инцидента 400 из 800 учеников пропали без вести.
- Также был убит 1 офицер, еще 1 – получил ранение.
Продолжаются поиски пропавших детей
Полиция заявила, что сотрудничает с армией и военно-воздушными силами для того, чтобы разыскать пропавших школьников.
В субботу, 12 декабря, в школе собрались родители и сотрудники службы безопасности, которые также присоединились к поискам детей.
Поделиться новостью