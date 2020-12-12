В нигерийском штате Кацина 11 декабря поздно вечером вооруженные люди штурмовали правительственную научную школу в районе Канкари. По меньшей мере 400 учеников пропали без вести.

Налет произошел во время приезда президента Нигерии Мухаммаду Бухари в его родной город Дауры, что примерно в 200 километрах от Канкары. Об этом сообщает издание USNews.

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Что известно о нападении

Инцидент произошел 11 декабря около 21:40.

Нападавшие были вооружены автоматами.

Полиция пыталась отразить нападение на школу и отвечала огнем.

Чтобы спастись, правоохранители приказали ученикам бежать.

После инцидента 400 из 800 учеников пропали без вести.

Также был убит 1 офицер, еще 1 – получил ранение.

Продолжаются поиски пропавших детей

Полиция заявила, что сотрудничает с армией и военно-воздушными силами для того, чтобы разыскать пропавших школьников.

В субботу, 12 декабря, в школе собрались родители и сотрудники службы безопасности, которые также присоединились к поискам детей.