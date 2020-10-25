В Нигерии начальник полиции приказал мобилизовать силы для подавления уличных протестов. Их уже назвали самыми масштабными за последние 20 лет. Люди вышли на улицы из-за жестоких действий силовиков.

Против чего выступают люди

В Нигерии люди в очередной раз протестуют против жестокости со стороны силовиков, 20 октября застрелили мирных демонстрантов. Об этом сообщает информационное агентство Синьхуа.

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Несмотря на то, что президент Мухаммаду Бухари распустил Специальный отряд по борьбе с беспорядками – SARS – и пообещал реформу полиции, протесты не утихли.

Эти беспорядки распространились на другие объекты и постепенно ухудшаются, тем самым угрожая миру и безопасности штата,

– заявил губернатор штата Плато Саймон Лалонг.

Что произошло 20 октября в Нигерии

Вечером 20 октября во городском районе Лагоса Лекки во время круглосуточного комендантского часа полиция застрелила демонстрантов. Правозащитная организация Amnesty International заявила, что солдаты и полиция убили по меньшей мере 12 демонстрантов в двух районах, хотя армия и полиция отрицают свою причастность.

По информации правозащитников, с начала октября в Нигерии во время протестов против насилия со стороны полиции погибли 69 человек. Такие данные подтвердил и президент Нигерии Мохаммаду Бухари. По его словам, среди погибших есть мирные жители, полицейские и военные.

Ранее в своем обращении к нации президент страны призвал прекратить демонстрации и пообещал искать способы решения проблем.

Массовые протесты в Нигерии / Фото Getty Images