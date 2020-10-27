В европейских водах случился редкий случай: просто у берегов Великобритании группа людей захватила нефтяной танкер Nave Andromeda. Английские спецназовцы взяли его штурмом за 9 минут.

Об инциденте с танкером у берегов Британии рассказали в издании The Times . О нефтяном танкере Nave Andromeda (ходит под либерийским флагом) известно следующее:

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Танкер отправился 5 октября из столицы Нигерии Лагоса, а прибыть с сырьем должен был к нефтеперерабатывающему заводу у Саутгемптона в Англии.



В воскресенье, 25 октября, судно зафиксировали восточнее острова Уайт у английских берегов. Неожиданно группа людей попыталась захватить судно.

В британских СМИ их называют "пассажирами без билетов", хотя какие могут быть пассажиры на нефтяном танкере – не объясняют. Скорее всего, на борту танкера перевозили нелегальных мигрантов.

После начала бунта на корабле танкер отклонился от курса. Спецоперация по освобождению судна началась через 10 часов после сообщения об инциденте, а длилась всего 9 минут.



16 десантников специальной корабельной службы Великобритании задержали 7 нелегалов. Члены экипажа (22 человека) не пострадали – они от "пассажиров" прятались. Nave Andromeda безопасно прибыл в Саутгемптон.

Интересно, что капитан судна так и не признал, что перевозил мигрантов. Хотя даже юристы владельца танкера заявили, что экипаж "по меньшей мере некоторое время" знал о присутствии "пассажиров" на борту.