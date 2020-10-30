В российском Волгограде врачи вывезли на улицу умирать 87-летнего ветерана Второй мировой войны Владимира Молчанова. Мужчину, несмотря на тяжелое состояние, отказались отправлять в реанимацию, а врачи жаловались на него. Следовательно, дочь ветерана Галина Курапова решила забрать его домой. Когда она прибыла в медучреждение, то была шокирована отношением врачей.

Те просто выкатили инвалидную коляску со стариком, который при этом был без сознания. Дочь, которая вызвала платную "скорую", чтобы забрать отца, начала причитать и умолять врачей оказать ему помощь. Видео из-под больницы обнародовали на ютюб-канале "Высота 102".

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Курапова не представляла, что отца в бессознательном состоянии, с посиневшими руками вывезут на улицу умирать. После того, как она с криками и плачем бросилась к медработникам, ветерана на тележке снова отвезли в больницу. Через некоторое время женщине сообщили, что ее папа умер.

До этого, не на камеру, по словам Курапова, врачи ей говорили:

Ваш дедушка крепкий, никак сдохнет.

Также они говорили ей, что он "шумел и мешал соседям по палате лежал как собака, на полу".

Сейчас прокуратура Волгоградской области начала проверку случившегося.

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