В Украине нет никаких предпосылок для введения срочного локдауна. Койкомест в больницах пока хватает.

По расчетам эпидемиологов, нужно от 15 дней до 3 недель, чтобы был эффект от локдауна. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает Укринформ.

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Сейчас у нас достаточно койкомест, и нет сейчас никаких предпосылок для немедленного введения локдауна,

- подчеркнул Арахамия.

Нардеп напомнил, что парламент будет знать о потенциальной дате локдауна за 7 дней до того, как его введут. Следовательно, будут знать и анализировать предпосылки.

О каких требованиях говорится

наличие койкомест;

темпы распространения коронавируса.

Обратите внимание! На следующей неделе во власти планируют обсудить эффективность карантина выходного дня и вероятность введения локдауна. Правда, ряд министров уже выступили за введение жесткого карантина.

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Карантин в Украине / инфографика 24 канала