Никаких предпосылок нет, – Арахамия о срочном локдауне
В Украине нет никаких предпосылок для введения срочного локдауна. Койкомест в больницах пока хватает.
По расчетам эпидемиологов, нужно от 15 дней до 3 недель, чтобы был эффект от локдауна. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает Укринформ.
Кстати Верховная Рада может скорректировать карантин выходного дня
Сейчас у нас достаточно койкомест, и нет сейчас никаких предпосылок для немедленного введения локдауна,
- подчеркнул Арахамия.
Нардеп напомнил, что парламент будет знать о потенциальной дате локдауна за 7 дней до того, как его введут. Следовательно, будут знать и анализировать предпосылки.
О каких требованиях говорится
- наличие койкомест;
- темпы распространения коронавируса.
Важно Локдаун в Украине – неизбежен: эксперты объясняют, чего ждать на праздники 2020
Поделиться новостью