Сейчас в Украине нет определенной даты, когда планируют ввести жесткий карантин. Однако план ограничений действительно разрабатывают.

Однако жесткий карантин – это план "Б". Его введут, если карантин выходного дня не будет эффективным. Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль в фейсбуке.

Кстати Если будет более 30 тысяч больных в сутки, – Степанов о введении локдауна

Никакой даты относительно введения более жесткого карантина сейчас нет,

– отметил Шмыгаль.

Хотя премьер добавил, что правительство встречалось с представителями бизнеса, городскими главами, советом церквей. Целью встречи было обсуждение возможных ограничений. По словам Шмыгаля, ситуацию анализируют по каждому региону страны.

Слухи о локдауне в Украине: что известно

Ранее политики говорили, что локдаун введут при 9,5 тысячи больных коронавирусом, затем – при 15 тысячах.

20 ноября глава Минздрава рассказал, что жесткий карантин введут при 30 тысячах больных.

Кроме того, в СМИ появилась информация, что локдаун хотят ввести на новогодние праздники.

Обратите внимание! За сутки 20 ноября в Украине обнаружили 14 580 новых больных коронавирусом. Общее количество инфицированных украинцев превысило 600 тысяч.



Карантин в Украине / Инфографика 24 канала

