Никакой даты введения более жесткого карантина сейчас нет, – Шмыгаль
Сейчас в Украине нет определенной даты, когда планируют ввести жесткий карантин. Однако план ограничений действительно разрабатывают.
Однако жесткий карантин – это план "Б". Его введут, если карантин выходного дня не будет эффективным. Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль в фейсбуке.
Кстати Если будет более 30 тысяч больных в сутки, – Степанов о введении локдауна
Никакой даты относительно введения более жесткого карантина сейчас нет,
– отметил Шмыгаль.
Хотя премьер добавил, что правительство встречалось с представителями бизнеса, городскими главами, советом церквей. Целью встречи было обсуждение возможных ограничений. По словам Шмыгаля, ситуацию анализируют по каждому региону страны.
Слухи о локдауне в Украине: что известно
- Ранее политики говорили, что локдаун введут при 9,5 тысячи больных коронавирусом, затем – при 15 тысячах.
- 20 ноября глава Минздрава рассказал, что жесткий карантин введут при 30 тысячах больных.
- Кроме того, в СМИ появилась информация, что локдаун хотят ввести на новогодние праздники.
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