От весеннего локдауна украинские предприниматели уже понесли миллионные убытки. Поэтому Кабмин объявил о восстановлении поддержки малых предпринимателей с детьми, программы по частичной безработице, когда компенсируют части зарплаты рабочего. Но денег в бюджете на это нет.

Об этом сказал первый экс-заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Павел Кухта в эфире 24 канала. Он также считает, что пока эти решения только звучат как обещание.

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По его словам, похоже на то, что до сих пор нет схемы администрирования помощи бизнесу. Хотя об этом говорилось еще во время первого локдауна.

"Очень странно, что ввели карантин выходного дня, не имея никакой схемы помощи бизнесу. Нет администрирования, денег в бюджете тоже нет", – отметил Кухта.

Он отметил, что Казначейство пропускает только ключевые защищенные расходы – зарплаты. И добавил, что такая проблема не возникла вчера, правительство имело полгода, чтобы придумать стратегию и решить проблему.

Кухта: Локдаун не работает

Сейчас ситуация такова, что правительство вынуждено вводить локдаун из-за уровня заболеваемости. Однако, как считает специалист, карантин сейчас недейственный, так как уровень доверия к правительству снизился.

И добавил, что программы кредитования бизнеса в Украине абсолютно неэффективны как форма быстрой поддержки. Поскольку бизнес в большинстве своем не кредитуют, потому 80% предпринимателей в стране бизнес делают за собственные деньги.

Обратите внимание! Внедрение в Украине карантина выходного дня привело к протестам предпринимателей. Бизнес жалуется, что основной заработок получает именно в субботу и воскресенье. Поэтому дополнительные ограничения угрожают закрытием. Больше о карантине выходного дня здесь.

Смотрите видео: Кухта о поддержке бизнеса