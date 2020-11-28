Президент Зеленский обратился к украинцам в знак памяти жертв Голодомора 1932 – 33 годов. Глава государства призвал зажечь свечу в 16:00 – в память обо всех душах погибших.

Потери сопоставимы с потерями во Второй мировой войне

Глава государства перечислил страшные годы голода в украинской истории: 1921, 22, 23, 1946 и 47 года. Зеленский отметил, что самым ужасным был Голодомор 1932 – 1933 года. Об этом сообщает 24 канал.

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Последствиями Голодомора, который признан геноцидом против нашего народа со стороны тоталитарного сталинского режима, стали миллионы жертв среди украинцев. Эти потери сопоставимы с теми, что понесла Украина во Второй мировой войне,

– подчеркнул президент.

В 16:00 28 ноября состоится общенациональная минута молчания. Владимир Зеленский призвал всех зажечь свечи, которые "согреют своим теплом души погибших".

Мы никогда не сможем понять. Мы никогда не сможем этого забыть. Мы никогда не сможем этого простить,

– сказал Зеленский.

Смотрите обращение президента Зеленского:​

Руководство государства посетило Национальный музей Голодомора

Отметим, что 28 ноября президент Зеленский, глава правительства Денис Шмыгаль и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак прибыли в Национальный музей Голодомора-геноцида 1932 – 1933 годов. Здесь руководители государства прошли скорбным шествием к скульптуре "Горькая память детства".