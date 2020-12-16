В Армении протестующие вновь вышли на улицы со своей единственным требованием: люди требуют отставки действующего премьера страны Никола Пашиняна. На этой неделе акции проходят ежедневно.

Так, 16 декабря акция стартовала от Ереванского цирка и прошла под скандированием лозунга "Никол, уходи". Об этом информирует News.am.

Ранее В Ереване – многотысячный протест: люди требуют отставки Пашиняна – видео

Многотысячный марш снова назвали "Маршем достоинства". Он проходит уже третий день подряд.

А вот в субботу, 19 декабря, большой митинг оппозиции запланирован на площади Свободы.

Многотысячное шествие в Ереване: видео

Протесты в Армении: видео

Почему армяне протестуют против Пашиняна?

Они считают, что политик предал национальные интересы, когда подписал трехстороннее соглашение о мире в Нагорном Карабахе.

Заметим, что и к власти в 2018 году Пашинян тоже пришел на волне протестов. Правда, тогда люди выступали за его назначение главой правительства.

В то же время Никол Пашинян на днях заявил, что прощаться с должностью не собирается. Он считает, что его могут устранить только путем волеизъявления.

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