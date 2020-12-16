"Никол уходи": в Ереване третий день продолжаются масштабные протесты – видео
В Армении протестующие вновь вышли на улицы со своей единственным требованием: люди требуют отставки действующего премьера страны Никола Пашиняна. На этой неделе акции проходят ежедневно.
Так, 16 декабря акция стартовала от Ереванского цирка и прошла под скандированием лозунга "Никол, уходи". Об этом информирует News.am.
Ранее В Ереване – многотысячный протест: люди требуют отставки Пашиняна – видео
Многотысячный марш снова назвали "Маршем достоинства". Он проходит уже третий день подряд.
А вот в субботу, 19 декабря, большой митинг оппозиции запланирован на площади Свободы.
Многотысячное шествие в Ереване: видео
Протесты в Армении: видео
Почему армяне протестуют против Пашиняна?
Они считают, что политик предал национальные интересы, когда подписал трехстороннее соглашение о мире в Нагорном Карабахе.
Заметим, что и к власти в 2018 году Пашинян тоже пришел на волне протестов. Правда, тогда люди выступали за его назначение главой правительства.
В то же время Никол Пашинян на днях заявил, что прощаться с должностью не собирается. Он считает, что его могут устранить только путем волеизъявления.
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