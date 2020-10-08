В Николаеве пассажир маршрутки угрожал водителю оружием, так как тот якобы не дал ему сдачи после оплаты проезда. Дебошир выстрелил в водителя. К счастью, тот не пострадал.

Все это случилось 7 октября в Ингульском районе города, сообщает пресс-служба Нацполиции.

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По предварительной информации, между мужчинами возник спор. Затем они вышли из маршрутки, злоумышленник достал пистолет. Сначала только угрожал, а затем выстрелил в сторону водителя.

44-летний водитель не пострадал, он задержал нарушителя и держал его, пока не приехали правоохранители. Дебошира отвезли в участок полиции, а его оружие направили на экспертизу.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье о хулиганстве. Пассажиру грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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