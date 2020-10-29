Ранее судимого 30-летнего николаевца подозревают в нападении на 14-летнего подростка в подъезде его же дома. Раскрыли преступление полицейские через несколько часов после инцидента.

Сообщение об ограблении поступило в дежурную часть около 9:30, сообщили в полиции Николаевской области . Заявителем была мать пострадавшего.

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Женщина рассказала копам о том, что неизвестный мужчина зашел вслед за ее сыном и напал на него с ножом. Забрав смартфон, злоумышленник скрылся.

Что известно о граби теле

Правоохранители, прибывшие на место происшествия, начали расследование нападения. По описанию внешности подозреваемого оперативники уголовного розыска отыскали знакомых злоумышленника. От них копы и получили информацию о грабителе.

Им оказался 30-летний житель Николаева, который ранее был осужден за разбой. Он уже отбывал 10 лет наказания за решеткой и освободился только в 2019.

У мужчины нашли мобильный школьника, а также нож, которым он якобы угрожал несовершеннолетнему.

Снова 10 лет

Задержанному уже объявили о подозрении в повторном совершении разбойного нападения. Ему вновь грозит максимальный срок заключения по этой статье. В ближайшее время суд изберет злоумышленнику меру пресечения.

Смотрите видео ограбления 14-летнего подростка в Николаеве: