В Николаеве мужчина с ножом ограбил школьника: видео
Ранее судимого 30-летнего николаевца подозревают в нападении на 14-летнего подростка в подъезде его же дома. Раскрыли преступление полицейские через несколько часов после инцидента.
Сообщение об ограблении поступило в дежурную часть около 9:30, сообщили в полиции Николаевской области. Заявителем была мать пострадавшего.
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Женщина рассказала копам о том, что неизвестный мужчина зашел вслед за ее сыном и напал на него с ножом. Забрав смартфон, злоумышленник скрылся.
Что известно о граби теле
Правоохранители, прибывшие на место происшествия, начали расследование нападения. По описанию внешности подозреваемого оперативники уголовного розыска отыскали знакомых злоумышленника. От них копы и получили информацию о грабителе.
Им оказался 30-летний житель Николаева, который ранее был осужден за разбой. Он уже отбывал 10 лет наказания за решеткой и освободился только в 2019.
У мужчины нашли мобильный школьника, а также нож, которым он якобы угрожал несовершеннолетнему.
Снова 10 лет
Задержанному уже объявили о подозрении в повторном совершении разбойного нападения. Ему вновь грозит максимальный срок заключения по этой статье. В ближайшее время суд изберет злоумышленнику меру пресечения.
Смотрите видео ограбления 14-летнего подростка в Николаеве: