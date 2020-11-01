В Николаеве мужчина облил химическим веществом свою семью: фото
В Николаеве 31 октября пьяный 31-летний мужчина облил химическим веществом свою сожительницу и двух ее детей. Злоумышленника уже задержали правоохранители.
Детали инцидента в Николаеве
Трагедия случилась, когда пьяный мужчина вернулся вечером домой. Между ним и женщиной возник конфликт. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.
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Мужчина схватил бутылку, в которой было неустановленное химическое вещество, и облил ею женщину, 15-летнего сына и годовалую дочь,
- рассказали правоохранители.
Бутылку, в которой была неустановленная жидкость, полицейские изъяли и направили на экспертизу.
Пострадавшие с химическими ожогами находятся в больнице.
Что грозит виновнику
Правоохранители открыли уголовное производство за покушение на умышленное убийство. Мужчине уже объявили о подозрении в преступлении. Вскоре суд изберет для него меру пресечения. За содеянное виновнику грозит заключение на срок до 15 лет.
Подозреваемый в совершении преступления в Николаеве
В Николаеве мужчина облил химическим веществом женщину и двоих детей
Бутылку с веществом правоохранители отправили на экспертизу
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