В Николаеве 31 октября пьяный 31-летний мужчина облил химическим веществом свою сожительницу и двух ее детей. Злоумышленника уже задержали правоохранители.

Детали инцидента в Николаеве

Трагедия случилась, когда пьяный мужчина вернулся вечером домой. Между ним и женщиной возник конфликт. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

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Мужчина схватил бутылку, в которой было неустановленное химическое вещество, и облил ею женщину, 15-летнего сына и годовалую дочь,

- рассказали правоохранители.

Бутылку, в которой была неустановленная жидкость, полицейские изъяли и направили на экспертизу.

Пострадавшие с химическими ожогами находятся в больнице.

Что грозит виновнику

Правоохранители открыли уголовное производство за покушение на умышленное убийство. Мужчине уже объявили о подозрении в преступлении. Вскоре суд изберет для него меру пресечения. За содеянное виновнику грозит заключение на срок до 15 лет.



Подозреваемый в совершении преступления в Николаеве



В Николаеве мужчина облил химическим веществом женщину и двоих детей



Бутылку с веществом правоохранители отправили на экспертизу