В Николаеве 6 декабря возник конфликт между мужчиной и местными подростками. В результате мужчина достал пистолет и начал стрелять в детей.

Один из парней получил ранение в левый бок. Об этом пишет местное издание "Преступности.НЕТ" со ссылкой на очевидцев конфликта.

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Инцидент произошел на скейт-площадке, куда дети пришли покататься на своих скейтах. Мужчина сидел рядом на лавочке. Подростки просили его пересесть, чтобы они не мешали друг другу, но тот отказался.

Впоследствии один из парней, выполняя маневр на скейте, едва не задел мужчина. Тот разозлился и ударил парня ногой, на что получил ответный удар ногой.

После этого мужчина подошел к коляске, что стояла рядом, достал пистолет и начал стрелять в детей. Он произвел 2 выстрела, одним из которых попал парню под бок. Того госпитализировали.

В полиции позже уточнили, что пистолет был травматическим, а пуля не нанесла пострадавшему значительный ущерб, поэтому он впоследствии отказался от претензий.