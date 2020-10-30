В Николаеве, который находится в красной карантинной зоне, смягчили карантинные ограничения. Такое решение приняли в Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В частности, в городе разрешили продолжить работу заведениям общественного питания до 20:00. Об этом сообщили в пресс-службе Николаевского городского совета.

К теме Полный локдаун должен быть крайней мерой, – ВОЗ

В сообщении указано, что в Николаеве также возобновят работу:

детские сады;

спортивные клубы;

театры и кинотеатры;

салоны красоты.

Впрочем, работники этих заведений должны соблюдать все необходимые карантинные ограничения.

Справка. Мэр Николаева Александр Сенкевич 27 октября 2020 года обратился в Кабинет Министров Украины с просьбой ослабить карантин. Подробнее об этом – читайте здесь.

Новое карантинное распределение вступит в силу 2 ноября 2020 года. Если в Николаеве будут систематически нарушать карантин, то в городе снова вернутся к жестким ограничениям.

Обратите внимание! В Министерстве здравоохранения 30 октября 2020 года обновили список карантинных зон. Подробнее об этом – читайте здесь.

