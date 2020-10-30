В Николаеве ослабили карантинные ограничения: что разрешили
В Николаеве, который находится в красной карантинной зоне, смягчили карантинные ограничения. Такое решение приняли в Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
В частности, в городе разрешили продолжить работу заведениям общественного питания до 20:00. Об этом сообщили в пресс-службе Николаевского городского совета.
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В сообщении указано, что в Николаеве также возобновят работу:
- детские сады;
- спортивные клубы;
- театры и кинотеатры;
- салоны красоты.
Впрочем, работники этих заведений должны соблюдать все необходимые карантинные ограничения.
Новое карантинное распределение вступит в силу 2 ноября 2020 года. Если в Николаеве будут систематически нарушать карантин, то в городе снова вернутся к жестким ограничениям.
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