В Николаеве полицейские жестоко вывели мужчину без маски из маршрутки: шокирующее видео
В Сети появилось видео, на котором видно, как в Николаеве правооохранители жестоко выталкивают пассажира из маршрутки. Все потому, что мужчина находился в общественном транспорте без защитной маски.
Детали инцидента в Николаеве
Проверку в маршрутке осуществляли сразу 5 полицейских. С мужчиной без маски у них возник конфликт, после чего его грубо вытолкали на улицу. Об этом сообщила автор видео с места происшествия.
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По словам автора видео, правоохранители оштрафовали двух человек – мужчину без маски и водителя маршрутки
У меня шея больная. Вы чего? Перестаньте! Люди снимите на видео, пожалуйста,
- кричал к правоохранителям пассажир.
Когда мужчину вывели на улицу, он требовал у полицейских, чтобы те показать свои документы. После того пассажир вытащил телефон и начал снимать действия правоохранителей. Те же взяли нарушителя под руки и отвели с места происшествия.
"Забрали мужчину, как особо опасного преступника. Не знаю, что он сделал", – сказала автор видео
В Николаеве полиция жестоко задержала мужчину без маски: видео
Заметим, ранее Верховной Раде предложили рассмотреть изменения в закон "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" по предотвращению распространения коронавируса.
Изменения предусматривают введение штрафов от 3 400 до 5 100 гривен для предпринимателей, которые пропустили в свое учреждение человека без маски. Это касается и водителей маршруток.
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