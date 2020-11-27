В Николаеве 27 ноября двух мужчин в траншее привалило землей и бетонной плитой. Трагедия произошла во время проведения земляных работ на улице Черновола.

Одного из пострадавших рабочих с многочисленными травмами доставили в больницу. Об этом сообщает прес-сслужба ГСЧС.

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"27 ноября в 10:35 в Службу спасения поступило сообщение, что на улице Вячеслава Чорновила во время проведения земляных работ двух мужчин в траншее привалило землей и бетонной плитой", — говорится в сообщении.

Спасателям удалось освободить первого рабочего с помощью шансового инструмента. Его сразу передали работникам скорой медицинской помощи.

Сейчас его госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом ушиб грудной клетки и нижних конечностей.

Спасатели вытащили из-под завалов двух рабочих / Фото пресс-службы ГСЧС

Одному из пострадавших зажало ноги

Из-за большой плотности глины в траншее второму мужчине зажало ноги. Спасатели в 13:30 смогли высвободить пострадавшего из-под завалов.

Всего к спасательной операции были привлечены 4 единицы техники и 16 человек ГСЧС. Кроме этого, также на месте происшествия работали полицейские и работники медицинской службы.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства инцидента.

Двух мужчин в Николаеве привалило землей в траншее / Фото пресс-службы ГСЧС

Работники ГСЧС освободили из-под завалов пострадавших: видео