Полицейские Николаева расследуют уголовное дело об убийстве 58-летнего мужчины и его 46-летней жены. Произошло оно вечером 29 ноября в Заводском районе города.

О преступлении копы узнали от дочери погибших, сообщили в пресс-службе полиции Николаевской области. Женщина пришла навестить родителей и нашла их без признаков жизни.

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Уже на месте инцидента следователи убедились, что смерть супругов была насильственной.

Что известно о гибели семейной пары в Николаеве

По предварительным данным, свою же жену мог убить владелец дома. После этого он сам застрелился. Пистолет, из которого, вероятно, были совершены роковые выстрелы, нашли возле тела мужчины.

Информацию о преступлении копы внесли в ЕРДР по статье об умышленном убийстве двух человек.

Окончательно причины смерти погибших правоохранители узнают после получения результатов экспертизы.

Полицейские выясняют все обстоятельства трагедии. Продолжается досудебное расследование.