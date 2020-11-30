Тела нашла дочь: в Николаеве произошло ужасное двойное убийство
Полицейские Николаева расследуют уголовное дело об убийстве 58-летнего мужчины и его 46-летней жены. Произошло оно вечером 29 ноября в Заводском районе города.
О преступлении копы узнали от дочери погибших, сообщили в пресс-службе полиции Николаевской области. Женщина пришла навестить родителей и нашла их без признаков жизни.
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Уже на месте инцидента следователи убедились, что смерть супругов была насильственной.
Что известно о гибели семейной пары в Николаеве
По предварительным данным, свою же жену мог убить владелец дома. После этого он сам застрелился. Пистолет, из которого, вероятно, были совершены роковые выстрелы, нашли возле тела мужчины.
Информацию о преступлении копы внесли в ЕРДР по статье об умышленном убийстве двух человек.
Окончательно причины смерти погибших правоохранители узнают после получения результатов экспертизы.
Полицейские выясняют все обстоятельства трагедии. Продолжается досудебное расследование.
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