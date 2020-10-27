В Николаеве просят Кабмин ослабить карантинные ограничения: детали
Мэр Николаева Александр Сенкевич обратился в Кабинет Министров Украины с просьбой ослабить карантин. Сейчас город относится к красной зоне.
Причиной такого заявления является "социальная напряженность", которая возникла из-за усиленных карантинных ограничений. Соответствующее заявление мэр Николаева Александр Сенкевич разместил на своей странице в фейсбук.
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По его словам, ослабление противоэпидемических мер поможет избежать негативного влияния на экономику города. Также он отметил, что это стоит сделать, чтобы сохранить рабочие места. В частности, мэр Николаева обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой предоставить разрешение продолжить работу:
- заведений питания;
- детских центров;
- художественных школ;
- развлекательных заведений.
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Сенкевич заявил, что в случае ослабления карантина в Николаеве установят ограничения по количеству посетителей и графику работы, а также обязательно будут придерживаться противоэпидемических мероприятий и всех рекомендаций Минздрава.
Адаптивный карантин: новые ограничения / Инфографика 24 канала