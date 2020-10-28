В Николаеве 28 октября погиб ребенок. Трагедия произошла, когда два мальчика находились на песчаном склоне высотой ориентировочно 3 метра. Там одного из них присыпало слоем почвы.

Детали трагедии в Николаеве

Инцидент произошел в 11:05 в микрорайоне Терновка в Николаеве. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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До прибытия спасателей местный житель вытащил мальчика из-под завала. По предварительным данным, ребенку ориентировочно 10 лет. После приезда спасатели оказывали ему первую доврачебную помощь,

Несмотря на реанимационные мероприятия вернуть ребенка к жизни не удалось. Работники скорой медицинской помощи на месте констатировали смерть,

– рассказали в ГСЧС.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии.

В Николаеве ребенка засыпало песком / Фото ГСЧС