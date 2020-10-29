Жителя Николаева подозревают в организации преступной банды, которая занималась поставкой марихуаны в страны Евросоюза, а также продажей кокаина в Украине.

Во время спецоперации по разоблачению наркодельцов сотрудники спецслужбы задержали двух мужчин. Один из них был главарем группировки, а второй – ее активным участником, сообщили в СБУ.

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Первое задержание провели на пункте пропуска "Ягодин", когда злоумышленник пытался провезти скрытые во внедорожнике 10 кило каннабиса. Второе – непосредственно в Николаеве.

Что известно о деятельности международного наркокартеля

По данным следователей, в состав группы входили жители разных регионов Украины, а также иностранец. Злоумышленники переправляли наркотики как в Украину, так и в Евросоюз.



Злоумышленники переправляли каннабис в страны ЕС / Фото пресс-службы СБУ

Оперативники СБУ задокументировали два факта продажи 500 граммов кокаина в нескольких областях государства.

Во время обысков в "офисе" группировки в Николаеве правоохранители нашли 10 килограммов марихуаны, оборудование для фасовки наркотиков и средства сокрытия их в машинах курьеров.

4,5 миллиона гривен

Все наркотические вещества, которые хранились на складах преступников, изъяли. Их ценник, как утверждают в СБУ, достигает 4,5 миллиона гривен.



На складах задержанных нашли немало марихуаны / Фото пресс-службы СБУ

Задержанным инкриминируют контрабанду наркотических веществ, совершенной группой лиц. Если их вину докажут в суде, злоумышленникам грозит от 8 до 10 лет тюрьмы.

Кроме того, правоохранители пытаются выяснить местонахождение других причастных к преступлению людей.

Смотрите видео с обысков у руководителя международной наркогруппировки: