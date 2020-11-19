Жертвой злоумышленников стал отец детского писателя Алексея Кваши, который погиб на Донбассе. Деньги, которые отобрали у мужчины были перечислены ему государством в качестве компенсации за смерть защитника Украины.

О вопиющем случае мошенничества написал в фейсбуке председатель ОО "Ассоциация участников и инвалидов АТО" Илья Шполянский. По его словам, преступление, вероятно, произошло не без участия представителей соцзащиты, банковского учреждения, а также государственного исполнителя.

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Деньги с карточки пожилого мужчину списали в пользу неизвестного мужчины.

Что известно о похищении 300 тысяч у отца погибшего защитника Украины

302 тысячи гривен Дмитрий Кваша получил на счет в октябре 2015 года. Деньги мужчина так и не потратил. В конце декабря 2018 года государственный исполнитель Светлана Мартыненко из Каменского списала с его карточки 270 тысяч в пользу какого-то злоумышленника. Еще 27 тысяч у дедушки забрали как исполнительный сбор.

Как выяснили адвокаты, исполнительный лист был поддельным, человек, на счета которого перевели средства, указал неверные данные.

Речь идет о высокой вероятности сговора работников социальной защиты, отделения банка, государственного исполнителя и лица, которому перечислили средства. В феврале 2019 года Дмитрий Алексеевич узнает о пропаже денег. В ноябре обращается к адвокату нашего союза,

– написал Шполянский.

Обращение в правоохранительные органы о мошенничестве направляли нардепы ВР после заседания временной специальной комиссии по вопросам ветеранов войны 2 октября 2020 года. Но государственные институты никак на этот случай не отреагировали. Правоохранители виновных в преступлении также не нашли.