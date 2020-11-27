Членов довольно масштабной банды задержали полицейские с помощью спецназовцев. На след злоумышленников копы вышли после нескольких заявлений пострадавших о разбойных нападениях.

Во время спецоперации копы провели 7 обысков, изъяли у подозреваемых наркотические вещества, оружие, деньги и другие доказательства преступлений, сообщили в полиции Николаевщины. По данным следователей, задержанные совершали нападения на тех, кто вмешался в их бизнес.

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Занимались они распространением наркотиков, хотя официально работали в такси.

Похищали людей

Как утверждают правоохранители, первое сообщение о преступлении, которое якобы совершили мужчины, они получили 29 октября. Тогда в больницу попал 32-летний мужчина с ранением грудной клетки. Копы выяснили, что ранения он получил в Корабельном районе города. Нападавшие выстрелили в него, связали руки и ноги и вывезли в другой район в багажнике. Пострадавшего нашли прохожие, которые и вызвали скорую.

Через неделю после этого копы узнали о другом преступлении. К ним сначала обратилась мать 18-летнего юноши с сообщением о том, что ее сын пишет ей смс с просьбой о помощи. Он якобы известил женщину о том, что ему запрещают брать трубку и требуют 12 тысяч гривен.

На следующий день раненый пострадавший чудом нашел экипаж патрульных. Он рассказал, что неизвестные по меньшей мере 5 раз выстрелили в него, посадили в машину и вывезли за пределы города. Впоследствии парню удалось убежать от злоумышленников и найти копов.

Таксисты-"закладчики"

Личности злоумышленников стали известны следователям почти через месяц после этого. Ими оказались 8 работников службы такси от 21 до 30 лет. Один из них уже имеет судимости за хулиганство во время антигосударственного митинга. Работу по перевозке людей они совмещали с распространением наркотиков бесконтактным путем.



Злоумышленники делали закладки / Фото полиции Николаева

7 статей Уголовного кодекса

Во время обысков правоохранители нашли у фигурантов дела пистолеты, ножи, расфасованные наркотические вещества. В автомобилях злоумышленников обнаружили следы крови.



Таксисты жестко наказывали всех, кто мешал им распространять наркотики / Фото полиции Николаева

Членам группировки инкриминируют преступления, которые описаны в 7 статьях Уголовного кодекса – изготовление и распространение наркотиков, похищение человека, разбой, вымогательство и незаконное обращение с оружием.



Копы изъяли вещественные доказательства причастности таксистов к преступной деятельности / Фото полиции Николаева

Двое основных фигурантов дела сейчас находятся под стражей. Третьего объявили в розыск. Если вину злоумышленников признают в суде, им грозит до 15 лет заключения.

Смотрите видео задержания таксистов, которых подозревают в совершении множества преступлений: