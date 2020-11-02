Николаевские полицейские задержали группу квартирных воров. Их подозревают в совершении полсотни краж. Они представлялись старикам иностранных бизнесменами, а тогда "меняли" свои фальшивые деньги на их настоящие.

Задержали воров оперативные сотрудники Управления уголовного розыска при силовой поддержке спецназовцев КОРД, сообщает полиция Николаевщины.

Читайте также В Николаеве мужчина облил химическим веществом свою семью: фото

Как работали злоумышленники

Они путешествовали по регионам Украины, ища пожилых людей. Им представлялись иностранными бизнесменами, интересовались, можно ли арендовать жилье.

После этого просили пенсионеров временно оставить у них на хранение свои деньги. За это еще и вознаграждение предлагали. Если люди соглашались, расспрашивали, есть ли у них надежный тайник, где они держат свои сбережения. А дальше настоящие деньги забирали, оставляя взамен фейковые.

Что узнали правоохранители

30 октября на выезде из Николаевской области всех трех злоумышленников – 20-ти, 22-х и 33-х лет – задержали.

Провели обыски по местам жительства фигурантов в Никополе Днепропетровской области, а также в автомобилях. Полицейские изъяли у правонарушителей сувенирные гривны, доллары и евро, оружие, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

Члены группировки "работали" в Николаевской, Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Херсонской, Одесской, Запорожской, Киевской областях и других, а также в столице.

На их счету – более полусотни таких фактов.

Преступления на Николаевщине

В этой области злоумышленники совершили два мошенничества: в Южноукраинске и Первомайске. Жертвами схемы аферистов стали две женщины 70-ти и 78-ми лет. У одной забрали 25 тысяч гривен и золотые украшения. У другой – примерно 20 граммов ювелирных изделий.

Потерпевшие не сразу понимали, что лишились своих сбережений. Только тогда, когда рассматривали на деньгах незнакомцев надпись "сувенир", обращались в полицию.

Сейчас продолжаются расследование уголовных производств.

Обратите внимание В Николаеве полицейские жестоко вывели мужчину без маски из маршрутки: шокирующее видео



Всех 3 воров задержали / Фото Нацполиции

Во время обысков нашли ювелирные украшения / Фото Нацполиции

Задержание злоумышленников: смотрите видео