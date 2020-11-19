В Николаеве 19 ноября неизвестный сообщил о заминировании помещения местного филиала телеканала "Суспільний". Информация поступила перед началом дебатов кандидатов в мэры города.

Правоохранители тщательно проверили помещения телестудии, и не нашли никаких подозрительных предметов. Об этом сообщает "Суспільне".

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Сообщение о заминировании здания телеканала на проспекте Центральном поступило в полицию около 19:00. Всех работников канала и гостей студии сразу эвакуировали из телестудии.

На место происшествия сразу прибыли взрывотехники, кинолог со служебной собакой, следственно-оперативная группа, спасатели и медики.

По результатам проверки, не были найдены взрывоопасных предметов. Поэтому работники "Суспільного" вернулись в телестудию.



В Николаеве сообщили о заминировании телестудии/ Фото "Суспільне"

Полиция устанавливает личность анонима, который сообщил о фейковом заминировании.

Отметим, что публичные дебаты между действующим мэром Николаева Александром Сенкевичем и кандидатом от ОПЗЖ Владиславом Чайкой состоятся 20 ноября.

Выборы мэра в Николаеве: что известно

В Николаеве 22 ноября состоится второй тур выборов. За пост мэра города будут соревноваться:

Александр Сенкевич от "Пропозиции", действующий городской глава;

Владислав Чайка от "Оппозиционной платформы – за жизнь".

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В каких городах и когда состоится второй тур выборов / Инфографика 24 канала

