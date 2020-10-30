На Николаевском судостроительном заводе досрочно завершили ремонтировать малый бронированный катер "Бердянск". Именно его вместе с экипажем в ноябре 2018 года в Керченском проливе захватили российские войска.

Ремонт катера начали в июне 2020 года, сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

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Работники завода возобновили винто-рулевую систему, донно-бортовую арматуру, протекторы, систему главного двигателя и другие важные части катера,

– говорится в сообщении.

Кроме того, удалось устранить пулевые отверстия, которые остались на катере после обстрелов.

Директор предприятия Валерий Калашников рассказал, что восстановленный катер успешно прошел ходовые испытания. "Его уже передали заказчику с опережением предусмотренного договором графика", – отметил Калашников.

Также на судостроительном заводе уже отремонтировали катер "Гола Пристань" и катер "Лубны".

Захват катера "Бердянск" россиянами: основное