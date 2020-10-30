В Николаеве отремонтировали катер "Бердянск", который был в плену РФ
На Николаевском судостроительном заводе досрочно завершили ремонтировать малый бронированный катер "Бердянск". Именно его вместе с экипажем в ноябре 2018 года в Керченском проливе захватили российские войска.
Ремонт катера начали в июне 2020 года, сообщает пресс-служба Укроборонпрома.
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Работники завода возобновили винто-рулевую систему, донно-бортовую арматуру, протекторы, систему главного двигателя и другие важные части катера,
– говорится в сообщении.
Кроме того, удалось устранить пулевые отверстия, которые остались на катере после обстрелов.
Директор предприятия Валерий Калашников рассказал, что восстановленный катер успешно прошел ходовые испытания. "Его уже передали заказчику с опережением предусмотренного договором графика", – отметил Калашников.
Также на судостроительном заводе уже отремонтировали катер "Гола Пристань" и катер "Лубны".
Захват катера "Бердянск" россиянами: основное
- 25 ноября 2018 года при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинских катерах "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу".
- РФ захватила в плен 24 украинских военных, трое получили ранения.
- Украинцев обвинили в якобы незаконном пересечении границы РФ. Всех пленных арестовал так называемый "суд" в Крыму. После этого их перевезли в московские СИЗО.
- Вернулись моряки домой в сентябре 2019 года в рамках обмена пленными.