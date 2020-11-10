Автомобиль угнали в ночь на 10 ноября в селе Чаусово-1 Николаевской области. К правоохранителям обратился 23-летний владелец Opel Vectra, который сообщил об исчезновении машины.

Через несколько часов после этого копы уже допрашивали подозреваемого в совершении преступления, сообщает пресс-служба полиции Николаевщины. Им оказался 19-летний приятель владельца Opel.

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Теперь за такой поступок ему грозит до 5 лет тюрьмы, а также штраф за управление в нетрезвом состоянии.

Как задержали подозреваемого

По данным правоохранителей, сообщение о совершенном преступлении поступило на горячую линию около 00:50. Заявитель утверждал, что приехал к другу в соседнее село, а через некоторое время обнаружил исчезновение машины.

Вскоре похожий на украденный Opel увидели патрульные Первомайска. Они пытались остановить машину для проверки, но злоумышленник только увеличивал скорость и пытался скрыться. Правоохранителям удалось догнать вероятного угонщика и задержать его.

Уже был осужден

Несмотря на молодой возраст, молодой человек уже имеет судимость за совершение имущественных преступлений. Сейчас его могут осудить во второй раз. Свой поступок он объяснил большим количеством выпитого алкоголя.

Вскоре подозреваемому изберут меру пресечения.