На Николаевщине мужчина облил кислотой гражданскую жену и ее детей
На Николаевщине мужчина что-то не поделил со своей сожительницей и в пьяной драке облил кислотой ее и двух детей – пострадала годовалая девочка и подросток.
Детали инцидента сообщила пресс-служба Нацполиции Николаевской области. Мужчину поместили в СИЗО, а женщину с детьми увезли с ожогами в больницу.
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Что это была за кислота и откуда ее взял мужчина, пока неизвестно. Жидкость была настолько концентрированной, что прожгла одежду. Но точно установлено, что он был пьян.
Нападавшему грозит тюрьма по статье "покушение на убийство".
Задержан мужчина / Фото Нацполиции
Вещи ребенка / Фото Нацполиции
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