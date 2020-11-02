На Николаевщине мужчина что-то не поделил со своей сожительницей и в пьяной драке облил кислотой ее и двух детей – пострадала годовалая девочка и подросток.

Детали инцидента сообщила пресс-служба Нацполиции Николаевской области. Мужчину поместили в СИЗО, а женщину с детьми увезли с ожогами в больницу. Читайте также Под Киевом задержали "вора в законе": его хотят депортировать из Украины Что это была за кислота и откуда ее взял мужчина, пока неизвестно. Жидкость была настолько концентрированной, что прожгла одежду. Но точно установлено, что он был пьян. Нападавшему грозит тюрьма по статье "покушение на убийство".

Задержан мужчина / Фото Нацполиции

Вещи ребенка / Фото Нацполиции