Смертельная авария с участием элитного Mercedes-Benz и грузовика Volvo произошла утром 4 декабря на трассе "Одесса – Мелитополь – Новоазовск" в Николаевской области. В результате столкновения с фурой легковушка получила сверхсерьезные повреждения.

Тело водителя и травмированную пассажирку Mercedes вырезали из покореженной машины спасатели с помощью спецсредств, сообщили в пресс-службе ДСНС.

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Женщину успели перевести к машине скорой, но по дороге в больницу она умерла.

Что известно о смертельной аварии на Николаевщине

Авария произошла утром возле села Красное на трассе М-14. По предварительным данным, Mercedes лоб в лоб столкнулся с грузовиком Volvo.

Грузовик легко выдержал удар / Фото пресс-службы патрульной полиции Николаевской области

Какая из машин выехала на встречную полосу, неизвестно. Это сейчас выясняют правоохранители.

Сила удара автомобилей была такой, что от легковушки мало что осталось. Вся передняя часть машины превратилась в груду металлолома.

Владелец грузовика не пострадал, а вот водитель Mercedes от полученных травм умер на месте происшествия.

На месте работают следователи, которые выясняют личности погибших.

Mercedes не подлежит восстановлению / Фото пресс-службы ДСНС Николаевщины