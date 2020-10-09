Шестерых николаевских правоохранителей подозревают в пытках мужчины непосредственно в отделении полиции. В данный момент полицейских даже не отстранили от работы.

Полицейским объявили подозрение в совершении преступления, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований. Детективы будут добиваться, чтобы подозреваемых взяли под домашний арест и отстранили от исполнения обязанностей.

Смотрите также Работали в ЕС: фейковые перевозчики из Закарпатья захватывали товар и продавали его в Украине

Как произошло преступление

Как утверждают в ГБР, 21 апреля 2020 года полицейские проводили обыск у фигуранта дела о хищении электроэнергии. Ее мужчина якобы использовал для майнинга криптовалют. Уже после завершения обыска копы заставили мужчину поехать с ними в отделение, где жестоко его избили. Издевались над мужчиной "профессионально" и с удовольствием: по очереди водили по кабинетам, где били руками и ногами.



Постралавшего били долго и с удовольствием / Фото пресс-служба ГБР

Вполне возможно, что во время пыток было много свидетелей среди правоохранителей. Но, как показывает практика, полицейские очень редко сообщают о совершении преступления своими коллегами. По крайней мере, о якобы совершении преступления копами стало известно не от работников МВД, а от самого потерпевшего.

Какое наказание грозит полицейским

Избиение подозреваемого по мелкому делу квалифицировали как групповую пытку человека по предварительному сговору.

Это преступление считается тяжким, поэтому правоохранителям "светит" от 5 до 10 лет лишения свободы.

Если им, конечно, не удастся избежать ответственности и продолжить службу в МВД.



С апреля ни одного из полицейских даже не отстранили / Фото пресс-служба ГБР