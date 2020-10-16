Николай Тищенко подхватил коронавирус: как чувствует себя нардеп
У заместителя главы фракции "Слуга народа" Николая Тищенко обнаружили коронавирус. Нардеп сравнил свое состояние с "танком, которому подбили гусеницу".
Николай Тищенко заявил, что сдал тест на коронавирус и получил положительный результат. Об этом нардеп сообщил на своей странице в фейсбуке.
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Заместитель председателя фракции "Слуга народа" признался, что имел температуру 36,8.
Чувствую себя как танк, которому подбили гусеницу. Перехожу на запасной больничный бункер. Уверен в быстрой победе над заморским недугом,
– написал Тищенко.
Что известно о Николае Тищенко?Это – известный ресторатор, телеведущий-Ревизор и народный депутат, наверное, один из самых известных "слуг народа". Он неоднократно попадал в скандалы. К примеру, в годовщину Чернобыльской трагедии он анонсировал "праздник". Тогда нардеп сказал: "26 будет праздник, очень большой и очень важный праздник... это трагедия, Чернобыльская катастрофа". А во время жесткого карантина его знаменитый ресторан "Велюр" был чуть ли не единственным, который открывал свои двери для чиновников и политиков.
Заметим, что ранее глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил о почти 60 народных депутатах, которые переболели или еще болеют COVID-19.
Более 20 человек в общем переболели в аппарате. Также у нас несколько человек дополнительно заболели на этой неделе. Я думаю, что мы где-то до 30 доходим уже,
– сказал председатель ВР.
Что говорят коллеги нардепа?
Народный депутат из "Слуги народа" Евгения Кравчук отметила, что в целом во фракции есть 10 больных коронавирусом. Вчера, 16 октября, заболели 2 "слуг".
"Насколько я знаю, Николай Тищенко чувствует себя нормально, у него нет каких-то особых симтомов", – рассказала Кравчук.
Также она отметила, что среди депутатов уровень заболеваемости COVID-19 в несколько раз больше, чем в целом в Украине, из-за их деятельности.
Коронавирус в Верховной Раде: главное
- С начала пандемии многие нардепы заболели коронавирусом. Недуг подхватили даже глава "Европейской Солидарности" и пятый президент Украины Петр Порошенко, а также лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.
- А председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подчеркнул, что коронавирусом болеет каждый восьмой парламентарий.
- Первым депутатом, который заболел коронавирусом, был член депутатской группы "Доверие" Сергей Шахов. Это произошло еще в начале пандемии в марте 2020 года.