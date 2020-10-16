У заместителя главы фракции "Слуга народа" Николая Тищенко обнаружили коронавирус. Нардеп сравнил свое состояние с "танком, которому подбили гусеницу".

Николай Тищенко заявил, что сдал тест на коронавирус и получил положительный результат. Об этом нардеп сообщил на своей странице в фейсбуке.

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Заместитель председателя фракции "Слуга народа" признался, что имел температуру 36,8.

Чувствую себя как танк, которому подбили гусеницу. Перехожу на запасной больничный бункер. Уверен в быстрой победе над заморским недугом,

– написал Тищенко.

Что известно о Николае Тищенко? Это – известный ресторатор, телеведущий-Ревизор и народный депутат, наверное, один из самых известных "слуг народа". Он неоднократно попадал в скандалы. К примеру, в годовщину Чернобыльской трагедии он анонсировал "праздник". Тогда нардеп сказал: "26 будет праздник, очень большой и очень важный праздник... это трагедия, Чернобыльская катастрофа". А во время жесткого карантина его знаменитый ресторан "Велюр" был чуть ли не единственным, который открывал свои двери для чиновников и политиков. Это – известный ресторатор, телеведущий-Ревизор и народный депутат, наверное, один из самых известных "слуг народа". Он неоднократно попадал в скандалы. К примеру, в годовщину Чернобыльской трагедии он анонсировал "праздник". Тогда нардеп сказал: "26 будет праздник, очень большой и очень важный праздник... это трагедия, Чернобыльская катастрофа". А во время жесткого карантина его знаменитый ресторан "Велюр" был чуть ли не единственным, который открывал свои двери для чиновников и политиков.

Заметим, что ранее глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил о почти 60 народных депутатах, которые переболели или еще болеют COVID-19.

Более 20 человек в общем переболели в аппарате. Также у нас несколько человек дополнительно заболели на этой неделе. Я думаю, что мы где-то до 30 доходим уже,

– сказал председатель ВР.

Что говорят коллеги нардепа?

Народный депутат из "Слуги народа" Евгения Кравчук отметила, что в целом во фракции есть 10 больных коронавирусом. Вчера, 16 октября, заболели 2 "слуг".

"Насколько я знаю, Николай Тищенко чувствует себя нормально, у него нет каких-то особых симтомов", – рассказала Кравчук.

Также она отметила, что среди депутатов уровень заболеваемости COVID-19 в несколько раз больше, чем в целом в Украине, из-за их деятельности.

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