Недавно руководитель Укравтодора Кубраков, комментируя тему "Большого строительства", заявил, что такой ужасный изъян строительства и ремонта дорог как коррупция уже исчез. Также он сказал, что коррупции, по крайней мере централизованной, при строительстве и ремонте дорог в Украине уже нет.

По словам журналиста, одного из основателей антикоррупционного портала "Наши деньги" Юрия Николова, заявление Кубракова – безусловная ложь. Об этом он сообщил в эфире программы "Ты смотри!" на 24 канале.

Актуально Киев станет в пробках из-за ремонтных работ: где ограничат проезд

Сметы подрядчиков Укравтодора

Журналист отметил, что сейчас происходит невероятное замещение цен. Эта информация болезненна для Кубракова, поскольку в его последних заявлениях он обвинял подрядчиков в том, что они уклонялись от налогообложения.

Он становится на уши ради того, чтобы протянуть на свои контракты крупнейших подрядчиков Укравтодора,

– сказал Николов.

По словам эксперта, нужно брать наручники и тащить Кубракова на допросы.

Масштабный ремонт дорог

Юрий Николов заявил, что надо быть честными и справедливыми.

Если быть справедливыми: такого масштаба ремонтов и строительства дорог как сейчас в предыдущие годы не было.

Если быть честными: их не было, поскольку ни одной власти не приходило в голову потратить столько денег в закапывание дороги.

"Ни один президент, ни один премьер-министр себе такого не позволял", – добавил журналист.

Также он сказал, что наибольшую часть средств из ковидного фонда, направленную на борьбу с пандемией, сейчас тратят на дороги. "Никого не волнует, что у нас этот асфальт импортный. Мы просто эти деньги вывозим из страны", – отметил эксперт.

Полный выпуск программы " Ты смотри!" на 24 канале: смотрите видео