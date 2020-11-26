В Министерстве здравоохранения уверяют, что пока жесткий карантин в стране вводить не собираются. Ранее глава МВД Арcен Аваков выступил за радикальный локдаун на 3 – 4 недели.

Пока что оснований для решения по локдаун нет

По словам главы Минздрава Максима Степанова, на сегодня оснований для принятия решения по локдауну нет. Об этом чиновник сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, передает 24 канал.

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Никто не собирается с завтрашнего дня вводить локдаун в стране. Если мы говорим о жестком карантине, то это лучший способ разорвать цепь распространения болезни. Но мы ориентируемся на способность медицинской системы оказывать людям помощь,

– пояснил Степанов.

Пока что медицинская система выдерживает, – Степанов

Аргументом за введение жесткого карантина станет нагрузка на медицинскую систему. Сейчас график работы врачей – напряженный, однако заполнено 50% коек.

"Конечно, есть регионы, где более 60%, но в то же время говорить, что уже завтра надо вводить локдаун, потому что не выдержит медицинская система, оснований пока нет", – подчеркнул он.

Аваков выступил за жесткий карантин

Отметим, что на заседании правительства 25 ноября премьер Денис Шмыгаль сообщил, что не исключает вариант локдауна на праздники. Однако в начале декабря еще посмотрят, какие результаты в карантина выходного дня.

Между тем, министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за локдаун на 3 – 4 недели в ближайшее время. У президента Владимира Зеленского отметили, что жесткий карантин возможно при условии ухудшения ситуации с коронавирусом. Однако пока это – крайняя мера.

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Карантин в Украине / Инфографика 24 канала