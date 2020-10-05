Масштабные пожары на Луганщине удалось локализовать. Они наделали немало бед для десятков людей, оставшихся без крова. Теперь простые жители вынуждены выживать. Все они уверены, что это была диверсия боевиков.

Об этом в эфире 24 канала рассказала народный депутат из фракции "Голос" Соломия Бобровская, которая общалась с пострадавшими.

Важно Спят под открытым небом: как выживают луганчане после масштабных пожаров – видео

В том, что это была диверсия, никто из гражданского населения не сомневается. Потому что в первую ночь было примерно 80 поджогов, во второй день – 116 очагов возгорания и пожаров,

– отметила Бобровская.

По ее словам, местные пожилые люди еще не помнят за свою жизнь таких массовых пожаров, которые произошли на днях. Кроме этого, они были мощнее, чем те, которые произошли в июле. Тогда была жара и это можно было как-то объяснить.

Это не естественное стихийное бедствие и это не поджог гражданским населением из-за уборки урожая или листьев,

– подчеркнула нардеп.

Справка. Местность вокруг Северодонецка – песчаная. Ее искусственно засадили в течение последних 50 лет сосновым лесом.

По мнению нардепа, здесь был провал работы СБУ. Определенные вещи не проследили и они не застраховали людей от подобных случаев.

Лесные пожары в Луганской области: что надо знать

По информации ГСЧС, на территории Луганской области спасатели продолжают тушить пожары, которые возникли 30 сентября и 1 октября.

Самая сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попали 32 населенных пункта.

В течение 5 октября авиация ГСЧС совершила 9 сбросов (72 тонны воды). С начала тушения пожаров – 500 сбросов (1 658 тонн воды).

Во время ликвидации лесных пожаров спасатели нашли тела 11 человек, из которых: 3 человека погибли в результате отравления продуктами горения 1 человек – от полученных ожогов, 3 человека – в результате сердечных приступов, 4 человека – причина гибели устанавливается. Пострадали 19 человек (в том числе 3 сотрудника ГСЧС).

Смотрите полностью видео разговора с Соломией Бобровской о пожарах на Луганщине и о убытках от них: