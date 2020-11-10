Больше всего украинцы доверяют Вооруженным Силам Украины и церкви. Зато Национальной полиции – только 53% граждан, а министру внутренних дел Арсену Авакову – 12%. Такие показатели указывают на то, что люди ожидали значительно большей реформы полиции.

Кроме этого, все скандальные ситуации негативно влияют на имидж правоохранительных органов. Об этом в эфире 24 каналу рассказал заместитель директора социологической службы "Центр Разумкова" Михаил Мищенко.

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"Украинцы считают, что реальной реформы полиции не произошло", – считает он.

По словам эксперта, действия главы определенного ведомства всегда влияют на общий имидж. Поэтому это и связано с достаточно низким уровнем доверия к министру внутренних дел.

Впрочем Михаил Мищенко отметил, что трудно сказать, влияние личных действий Авакова, или действий полиции в целом привели к тому, что правоохранительные органы не пользуются доверием украинцев.

По моему мнению, это оценка действий полиции, а не только лично Авакова,

– отметил он.

Снизился ли уровень доверия к президенту

Согласно опросу, проведенному социологической службой "Центр Разумкова" с 30 октября по 5 ноября 2020 года, Владимиру Зеленскому доверяют 33% респондентов.

Заместитель директора "Центра Разумкова" отметил, что уровень доверия к Зеленскому упал весьма существенно. В частности, за последние месяцы. Это связано с тем, что ожидания от власти не реализуются.

Кроме этого, украинцы обнаружили более высокий уровень доверия к местной власти, чем к общенациональной.

Как следствие, мы увидели, что на местных выборах достаточно высокую поддержку имели региональные партии,

– пояснил он.

По мнению Михаила Мищенко, на имидж президента негативно повлияло и проведение всеукраинского опроса 25 октября. Потому что до этого уровень доверия к Зеленскому был несколько выше.

Он считает, что сам факт опроса вызвал некоторое раздражение у граждан. Ведь общество восприняло это как некое шоу или попытки призвать своих потенциальных избирателей на участки.

"Но людям нужно не шоу, они ожидают какой-то реальной деятельности, настоящих изменений", – прокомментировал Мищенко.

Обратите внимание! Больше всего среди политиков украинцы доверяют Владимиру Зеленскому – 33%. Спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову – 30%, главе ОПЗЖ Юрию Бойко – 22%.