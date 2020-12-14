В Нью-Йорке произошла стрельба во время рождественского шоу
Мужчина в Нью-Йорке в США 13 декабря начал стрелять из огнестрельного оружия во время рождественского шоу с колядниками. Инцидент произошел на лестнице у главного входа собора Святого Иоанна Богослова.
Колядники пели на ступенях собора Святого Иоанна Богослова у главного входа, и вдруг человек рядом начал стрельбу. Об этом рассказали в New York Post.
Читайте также ФСБ заявила о смертельной стрельбе на границе Украины и России: что говорят в ГПСУ
Мужчина в черной куртке во время рождественского шоу неожиданно атаковал людей из двух пистолетов. Однако некоторые очевидцы утверждают, что выстрелы напавший совершал только в воздух.
В правоохранительных органах сообщили, что зафиксировали и выстрелы в сторону полиции. Потому и открыли ответный огонь.
- Сотрудник подразделения экстренных служб ранил нападавшего, какое-то время тот провел в больнице в критическом состоянии, но врачи не смогли его спасти.
Свидетели инцидента добавили, что мужчина стрелял около минуты и кричал при этом: "Убейте меня!"
Примечательно, что стрельба у собора Святого Иоанна Богослова произошла во время бесплатного концерта, участники которого выполняли рождественские колядки. Действо было первым публичным событием собора от начала пандемии COVID-19.
Стрельба произошла в Нью-Йорке во время рождественского концерта / Фото nypost
К слову, 8 мая в Киевской области полицейские спецназовцы провели удачную операцию по задержанию членов организованной группировки, промышлявшей разбоями. Между злоумышленниками и правоохранителями была перестрелка.
Поделиться новостью