Мужчина в Нью-Йорке в США 13 декабря начал стрелять из огнестрельного оружия во время рождественского шоу с колядниками. Инцидент произошел на лестнице у главного входа собора Святого Иоанна Богослова.

Колядники пели на ступенях собора Святого Иоанна Богослова у главного входа, и вдруг человек рядом начал стрельбу . Об этом рассказали в New York Post .

Читайте также ФСБ заявила о смертельной стрельбе на границе Украины и России: что говорят в ГПСУ

Мужчина в черной куртке во время рождественского шоу неожиданно атаковал людей из двух пистолетов. Однако некоторые очевидцы утверждают, что выстрелы напавший совершал только в воздух.

В правоохранительных органах сообщили, что зафиксировали и выстрелы в сторону полиции. Потому и о ткрыли ответный огонь.

Сотрудник подразделения экстренных служб ранил нападавшего, какое-то время тот провел в больнице в критическом состоянии, но врачи не смогли его спасти.

Свидетели инцидента добавили, что мужчина стрелял около минуты и кричал при этом: "Убейте меня!"

Примечательно, что стрельба у собора Святого Иоанна Богослова произошла во время бесплатного концерта, участники которого выполняли рождественские колядки. Действо было первым публичным событием собора от начала пандемии COVID-19.



Стрельба произошла в Нью-Йорке во время рождественского концерта / Фото nypost