В синагоге в Нью-Йорке для празднования свадьбы в семье раввина тайно собрались тысячи хасидов. И это несмотря на то, что власти города официально запретили проводить это мероприятие из-за пандемии COVID-19.

Свадьба внука великого раввина Аарона Тейтельбаума произошла две недели назад в Бруклине, в Нью-Йорке. 22 ноября о ней написали в Jerusalem Post , поскольку появилось видео с мероприятия.

Свадьбу организовывали тайно (не было никаких письменных приглашений, все пересказывали только из уст в уста), чтобы скрыть событие от власти. Ведь власти Нью-Йорка еще в октябре официально запретили проведение этого мероприятия.

Напомним Пригласили 10000 гостей: в США запретили масштабную свадьбу хасидов

Но несмотря на это тысячи хасидов (синагога, в которой состоялось празднование может вместить 7000 человек) собрались там – даже без масок. О соблюдении правил социального дистанцирования и речи не шло – гости стояли очень тесно.

По карантинным требованиям, в молитвенных учреждениях штата можно располагать до 50% от максимальной вместимости. Причем люди из разных домохозяйств должны стоять на расстоянии 2 метров друг от друга и иметь на лице маску.

Видео показало большое скопление людей, что категорически запрещено в период пандемии COVID-19 в США: