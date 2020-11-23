В Нью-Йорке в многоквартирном доме в Бруклине 22 ноября шла вечеринка в честь дня рождения. Гости там устроили стрельбу, в результате которой 1 человек погиб, а еще 6 получили ранения.

Гостями вечеринки были молодые люди, некоторые даже несовершеннолетние. В частности, пострадали люди в возрасте от 14 до 19 лет, сообщает The Independent.

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Что рассказали в полиции

Правоохранители отметили, что стрельба произошла в районе Восточного Нью-Йорка. В результате происшествия ранения в ногу получил 17-летний парень.

Уже примерно в 23:15 того же дня, 22 ноября, стрелять снова начали в районе Бедфорд-Стайвесант. Полицейские выяснили, что 2 события связаны между собой.

Погибшей оказалась 20-летняя женщина. Ее госпитализировали с ранениями, однако она скончалась в больнице. Сейчас правоохранители разыскивают подозреваемых в преступлении.

Последние стрельбы в США: коротко