На вечеринке в Нью-Йорке устроили стрельбу: есть погибшие и раненые
В Нью-Йорке в многоквартирном доме в Бруклине 22 ноября шла вечеринка в честь дня рождения. Гости там устроили стрельбу, в результате которой 1 человек погиб, а еще 6 получили ранения.
Гостями вечеринки были молодые люди, некоторые даже несовершеннолетние. В частности, пострадали люди в возрасте от 14 до 19 лет, сообщает The Independent.
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Что рассказали в полиции
Правоохранители отметили, что стрельба произошла в районе Восточного Нью-Йорка. В результате происшествия ранения в ногу получил 17-летний парень.
Уже примерно в 23:15 того же дня, 22 ноября, стрелять снова начали в районе Бедфорд-Стайвесант. Полицейские выяснили, что 2 события связаны между собой.
Погибшей оказалась 20-летняя женщина. Ее госпитализировали с ранениями, однако она скончалась в больнице. Сейчас правоохранители разыскивают подозреваемых в преступлении.
Последние стрельбы в США: коротко
- Стреляли и 21 ноября в американском штате Небраска. Там мужчина открыл огонь по посетителям ресторана. В результате действий злоумышленника погибли 2 человека, еще 2 получили ранения.
- В торговом центре Mayfair Mall 20 ноября также устроили перестрелку. Это произошло в американском штате Висконсин в середине дня. Известно о по меньшей мере 5 пострадавших.
- Также в июле неизвестный ездил на белом авто в Нью-Йорке и стрелял в людей. Он делал это в течение 14 минут. По меньшей мере 5 человек пострадали.
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