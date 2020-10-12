Нобелевская премия по экономике: кто завоевал награду в 2020 году
Нобелевский комитет 12 октября объявил обладателей премии по экономическим наукам в 2020 году. Ими стали американцы Пол Милгром и Роберт Уильсон.
Имена лауреатов сообщил Нобелевский комитет на своей странице в твиттере.
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Милгрома и Уильсона наградили за "совершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов".
Награду получили за исследования по аукционам
В заявлении Нобелевского комитета говорится, что "аукционы – сейчас везде и влияют на нашу повседневную жизнь". Что касается исследования лауреатов, то они принесли пользу продавцам, покупателям и налогоплательщикам по всему миру.
Новые форматы аукционов – это прекрасный пример, как базовые исследования могут создать инновации, которые приносят пользу обществу,
– сказали в комитете.
Что известно о прошлогодних лауреатах
В прошлом году Нобелевскую премию в области экономики вручили трем ученым: индийско-американскому исследователю Абхиджиту Банерджи, француженке Эстер Дюфло и американцу Майклу Кремеру. Их наградили за экспериментальный подход к борьбе с бедностью.
Нобелевская премия по экономике: в чем ее особенность
- Нобелевскую премию по экономике вручают с 1969 года.
- "Отец" премии – миллиардер Альфред Нобель – не завещал награждать выдающихся экономистов. Такое решение принял центробанк Швеции, внес необходимые деньги в Фонд Альфреда Нобеля.
- Кандидатов на Нобелевскую премию по экономике может выдвигать ограниченный круг специалистов: только члены Шведской академии наук, лауреаты прошлых лет, профессора университетов Швеции, Дании, Финляндии, Исландии и Норвегии.