Нобелевский комитет 12 октября объявил обладателей премии по экономическим наукам в 2020 году. Ими стали американцы Пол Милгром и Роберт Уильсон.

Имена лауреатов сообщил Нобелевский комитет на своей странице в твиттере.

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Милгрома и Уильсона наградили за "совершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов".

Награду получили за исследования по аукционам

В заявлении Нобелевского комитета говорится, что "аукционы – сейчас везде и влияют на нашу повседневную жизнь". Что касается исследования лауреатов, то они принесли пользу продавцам, покупателям и налогоплательщикам по всему миру.

Новые форматы аукционов – это прекрасный пример, как базовые исследования могут создать инновации, которые приносят пользу обществу,

– сказали в комитете.

BREAKING NEWS:

The 2020 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Paul R. Milgrom and Robert B. Wilson “for improvements to auction theory and inventions of new auction formats.”#NobelPrize pic.twitter.com/tBAblj1xf8 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 12, 2020

Обратите внимание! Из-за пандемии COVID-19 Нобелевский фонд отменил традиционную церемонию награждения и банкет в Стокгольме. Зато лауреаты получат награды в своих странах. Вручение премий будут транслировать по телевидению.

Что известно о прошлогодних лауреатах

В прошлом году Нобелевскую премию в области экономики вручили трем ученым: индийско-американскому исследователю Абхиджиту Банерджи, француженке Эстер Дюфло и американцу Майклу Кремеру. Их наградили за экспериментальный подход к борьбе с бедностью.

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