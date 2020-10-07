В Стокгольме объявили лауреата Нобелевской премии по химии: кто завоевал награду
Шведская королевская академия наук 7 октября объявила лауреата Нобелевской премии по химии. Ими стали дуэт выпускниц Дженнифер Дудна и Эммануэль Шарпентье за создание метода редактирования геномов.
Имя победителей объявили на странице The Nobel Prize в твиттере.
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Лауреаты Нобелевской премии по химии 2020: что о них известно
- Дженифер Дудна – американская ученая, работает в сфере биологии и биохимии. За свою научную деятельность она получила более 3 десятков различных международных наград и премий.
- Эммануэль Шарпентье – это французская ученая в области макробиологии. Профессор и директор Института инфекционной биологии Общества Макса Планка. На протяжении многих лет она и Дудна работают вместе.
Кто уже получал эту награду раньше
- В 2019 году Нобелевскую премию по химии получили Джон Б. Гуденаф, М. Стэнли Виттингем и Акира Йошино. Исследование касалось литий-ионных аккумуляторов, которые совершили революцию в нашей жизни и используются во всем – от мобильных телефонов до ноутбуков и электромобилей. Своей работой лауреаты по химии 2019 году заложили основу беспроводного, ископаемого топлива.
- В 2018 году Фрэнсис Х. Арнольд, Джордж П. Смит и сэр Грегори П. Винтер получили Нобелевскую премию за "направленную эволюцию ферментов и работу над дисплеем фагов, продуцирующие пептиды и антитела". Методы, которые разрабатывали лауреаты премии 2018 года, теперь помогают производить экологически чистые химикаты, выпускать новые материалы, производить устойчивое биотопливо, смягчать болезни и спасать жизни.
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Что известно о Нобелевской премии?
Это – одна из самых престижных международных премий, которую ежегодно присуждают за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или значительный вклад в культуру или развитие общества. В 2020 году призовой фонд Нобелевской премии составляет 10 миллионов крон, то есть 1 миллион долларов.
Нобелевскую премию по химии вручали уже 111 раз 184 Нобелевским лауреатам между 1901 и 2019 годами.