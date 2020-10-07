Имя победителей объявили на странице The Nobel Prize в твиттере.

Важно Нобелевская премия по физике: кто стал лауреатом в 2020 году

Интересно Нобелевская премия по медицине 2020: назвали имя лауреатов

Что известно о Нобелевской премии?

Это – одна из самых престижных международных премий, которую ежегодно присуждают за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или значительный вклад в культуру или развитие общества. В 2020 году призовой фонд Нобелевской премии составляет 10 миллионов крон, то есть 1 миллион долларов.Нобелевскую премию по химии вручали уже 111 раз 184 Нобелевским лауреатам между 1901 и 2019 годами.