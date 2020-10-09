Нобелевский комитет 9 октября объявил обладателя премии мира в 2020 году. Награду получила Мировая продовольственная программа – за борьбу с голодом в мире.

Об объявлении лауреата сообщил Нобелевский комитет на своей странице в твиттере.

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Премию присудили за "усилия в борьбе с голодом, за улучшение условий для мира на охваченных конфликтами территориях, а также за движущую силу, приложенную для того, чтобы голод не использовали как оружие в войне".

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2020 Nobel Peace Prize to the World Food Programme (WFP).#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/fjnKfXjE3E — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2020

Главное о Всемирной продовольственной программе

Всемирная продовольственная программа – это одно из звеньев Организации Объединенных Наций, которая отвечает за гуманитарную помощь. ВПП занимается обеспечением продовольствием людей, которые страдают от голода.

которая отвечает за гуманитарную помощь. ВПП занимается обеспечением продовольствием людей, которые страдают от голода. Основана в 1963 году.

Ежегодно ВПП помогает 90 миллионам человек.

Большинство людей, которым оказывают помощь, пострадали в результате чрезвычайных ситуаций.

Главная цель ВПП – покончить с детским голодом в мире.

Штаб квартира – в Риме. Подразделения – в 80 странах мира.

В прошлом году Нобелевскую премию мира получил Абий Ахмед

В 2019 году Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии Абый Ахмед. Главу правительства наградили за его усилия для улаживания конфликта в регионе. В частности, речь идет о противостоянии с соседней Эритреей.

Это интересно! В 2020 году в белорусских СМИ распространили фейк о Нобелевской премии мира. Претендентом на эту высокую награду назвали... действующего самопровозглашенного главу Беларуси Александра Лукашенко. Россияне тоже решили не отставать и номинировали своего претендента – главу Кремля Владимира Путина. Такое предложение поступило от писателя Сергея Комкова.

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