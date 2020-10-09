Нобелевскую премию мира получила Мировая продовольственная программа: что известно
Нобелевский комитет 9 октября объявил обладателя премии мира в 2020 году. Награду получила Мировая продовольственная программа – за борьбу с голодом в мире.
Об объявлении лауреата сообщил Нобелевский комитет на своей странице в твиттере.
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Премию присудили за "усилия в борьбе с голодом, за улучшение условий для мира на охваченных конфликтами территориях, а также за движущую силу, приложенную для того, чтобы голод не использовали как оружие в войне".
Главное о Всемирной продовольственной программе
- Всемирная продовольственная программа – это одно из звеньев Организации Объединенных Наций, которая отвечает за гуманитарную помощь. ВПП занимается обеспечением продовольствием людей, которые страдают от голода.
- Основана в 1963 году.
- Ежегодно ВПП помогает 90 миллионам человек.
- Большинство людей, которым оказывают помощь, пострадали в результате чрезвычайных ситуаций.
- Главная цель ВПП – покончить с детским голодом в мире.
- Штаб квартира – в Риме. Подразделения – в 80 странах мира.
В прошлом году Нобелевскую премию мира получил Абий Ахмед
В 2019 году Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии Абый Ахмед. Главу правительства наградили за его усилия для улаживания конфликта в регионе. В частности, речь идет о противостоянии с соседней Эритреей.
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