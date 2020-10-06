Результаты объявил Нобелевский комитет при Шведской академии 6 октября. Так, в 2020 году Нобелевскую премию по физике получили исследователи черных дыр Роджер Пенроуз, Рейнхард Гензель и Андреа Гез.

Нобелевскую премию разделили на две части. Одну получил Пенроуз, другую – Гензель и Гез. Имя победителей объявили на странице The Nobel Prize в твиттере.

Интересно Нобелевская премия по медицине 2020: назвали имена лауреатов

Лауреаты Нобелевской премии по физике 2020: что о них известно

89-летний англичанин Пенроуз получил награду за "открытие того, что возникновение черных дыр является надежным прогнозом общей теории относительности". Ученый является автором научно-популярных книг по космологии и теории искусственного интеллекта. Он возглавляет факультет математики Оксфордского университета. Кроме того, Пенроуз – обладатель множества престижных наград. В частности, за выдающиеся заслуги в развитии науки королева Англии присвоила ему звание рыцаря.

55-летнюю американку Андреа Гез и Рейнхарда Гензеля наградили "за открытие супермассивного компактного объекта в центре нашей галактики". Отметим, что ученый-астроном Гез является профессором кафедры физики и астрономии в Калифорнийском университете. Научной деятельностью женщина занимается с 1998 года. В 2004 году по версии журнала Discover, Гез вошла в десятку ведущих ученых США.

Гензель окончил Фрайбургский и Боннский университеты. Впоследствии работал в США. В 2010 году стал председателем Института по внеземной физике Общества Макса Планка.

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2020 #NobelPrize in Physics with one half to Roger Penrose and the other half jointly to Reinhard Genzel and Andrea Ghez. pic.twitter.com/MipWwFtMjz — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2020

Кто уже получал эту награду раньше

В 2019 году Нобелевскую премию по физике получил Джеймс Пиблз . Его отметили наградой "за теоретические открытия в физической космологии". Также престижную награду получили астронавты Мишель Майор и Дидье Келоз "за обнаружение экзопланеты, которая вращалась вокруг звезды солнечного типа". Они открыли первые известные экзопланеты.

. Его отметили наградой "за теоретические открытия в физической космологии". Также престижную награду получили астронавты и "за обнаружение экзопланеты, которая вращалась вокруг звезды солнечного типа". Они открыли первые известные экзопланеты. В 2018 году самую престижную премию в области физики получили Артур Ёшкин, Жерар Муру и Донна Стрикленд . Такую награду ученые получили за "прорывные достижения в области лазерной физики".

. Такую награду ученые получили за "прорывные достижения в области лазерной физики". А вот в 2017 году нобелевскими лауреатами по физике стали Райнер Вайс, Барри Барыш и Кип Торн за обнаружение гравитационных волн детектором LIGO.

Интересно Лукашенко выдвинули на Нобелевскую премию мира: белорусский госканал распространил фейк

Что известно о Нобелевской премии