Нобелевская премия по физике: кто стал лауреатом в 2020 году
Результаты объявил Нобелевский комитет при Шведской академии 6 октября. Так, в 2020 году Нобелевскую премию по физике получили исследователи черных дыр Роджер Пенроуз, Рейнхард Гензель и Андреа Гез.
Нобелевскую премию разделили на две части. Одну получил Пенроуз, другую – Гензель и Гез. Имя победителей объявили на странице The Nobel Prize в твиттере.
Интересно Нобелевская премия по медицине 2020: назвали имена лауреатов
Лауреаты Нобелевской премии по физике 2020: что о них известно
89-летний англичанин Пенроуз получил награду за "открытие того, что возникновение черных дыр является надежным прогнозом общей теории относительности". Ученый является автором научно-популярных книг по космологии и теории искусственного интеллекта. Он возглавляет факультет математики Оксфордского университета. Кроме того, Пенроуз – обладатель множества престижных наград. В частности, за выдающиеся заслуги в развитии науки королева Англии присвоила ему звание рыцаря.
55-летнюю американку Андреа Гез и Рейнхарда Гензеля наградили "за открытие супермассивного компактного объекта в центре нашей галактики". Отметим, что ученый-астроном Гез является профессором кафедры физики и астрономии в Калифорнийском университете. Научной деятельностью женщина занимается с 1998 года. В 2004 году по версии журнала Discover, Гез вошла в десятку ведущих ученых США.
Гензель окончил Фрайбургский и Боннский университеты. Впоследствии работал в США. В 2010 году стал председателем Института по внеземной физике Общества Макса Планка.
Кто уже получал эту награду раньше
- В 2019 году Нобелевскую премию по физике получил Джеймс Пиблз. Его отметили наградой "за теоретические открытия в физической космологии". Также престижную награду получили астронавты Мишель Майор и Дидье Келоз "за обнаружение экзопланеты, которая вращалась вокруг звезды солнечного типа". Они открыли первые известные экзопланеты.
- В 2018 году самую престижную премию в области физики получили Артур Ёшкин, Жерар Муру и Донна Стрикленд. Такую награду ученые получили за "прорывные достижения в области лазерной физики".
- А вот в 2017 году нобелевскими лауреатами по физике стали Райнер Вайс, Барри Барыш и Кип Торн за обнаружение гравитационных волн детектором LIGO.
Интересно Лукашенко выдвинули на Нобелевскую премию мира: белорусский госканал распространил фейк
Что известно о Нобелевской премии
- Это – одна из самых престижных международных премий, которую ежегодно присуждают за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или крупный вклад в культуру или развитие общества.
- В 2020 году призовой фонд Нобелевской премии составляет 10 миллионов крон, то есть 1 миллион долларов.
- Из-за пандемии коронавируса впервые с 1944 года церемония награждения Нобелевских лауреатов в Швеции будет проводиться без их личного присутствия.
- Лауреат по химии будет известен 7 октября, литературную премию вручат в четверг в 14:00, премию мира – 9 октября, а лауреат награды за экономические достижения станет известен через неделю, 12 октября.